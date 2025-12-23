Правительство РФ составило план для тех, кому за 55

Правительство России утвердило детальный план по реализации масштабной «Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года», пишет «Ъ».

Документ направлен на коренное улучшение качества жизни пожилых людей, доля которых в населении страны остается высокой.

Согласно демографическим прогнозам, к 2030 году граждане старшего возраста будут составлять около 23% населения России. В основе плана лежит концепция «активного долголетия», которая предполагает создание условий для здоровья, социальной вовлеченности и защищенности в процессе старения.

План мероприятий сфокусирован на шести ключевых направлениях: информационное, охрана здоровья, реализация потенциала, социальные услуги, качество жизни и финансы, а также инфраструктура.

Эксперты отмечают, что повышение качества и продолжительности активной жизни пожилых граждан может стать действенным инструментом для смягчения демографического кризиса.

В условиях, когда стимулирование рождаемости дается сложнее и требует больше времени, инвестиции в «серебряный возраст» выглядят как более реализуемая и быстрая задача для поддержания численности и благополучия населения страны.

