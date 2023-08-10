В Подольске еще на восьми адресах провели рейд по предотвращению незаконной торговли

В городском округе Подольск провели рейды против незаконной торговли. Об этом сообщили в социальных сетях администрации муниципалитета.

Так, Управление потребительского рынка совместно с УМВД России и члены казачьего хуторского общества «Стрелковское» выехали на восемь точек в целях провести профилактику нарушений в области торговли. Сотрудники ведомств и общественники провели мероприятия по выявлению нарушителей на улицах Советская, Багратиона, Циолковского, Комсомольской, на Вокзальной площади и у станции МЦД-Силикатная.

На ряде перечисленных мест продавцы-нарушители убрали товар, который продавали незаконно. На некоторых недобросовестных торговцев пришлось составить протоколы. На улицах Багратиона, Циолковского и Комсомольской участники рейда нарушений не обнаружили.

Сотрудники ведомств будут продолжать проверять торговые точки городского округа.