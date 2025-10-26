В Подольске наметили на 2026 год капитальный ремонт ДК имени Карла Маркса

В Подольске в 2026 году начнется капитальный ремонт Дома культуры имени Карла Маркса, который отметит свой 65-летний юбилей. Обновление позволит улучшить крыши и потолки зрительного зала, что сделает посещение более комфортным для зрителей. Об этом сообщили в администрации городского округа.

Глава округа Григорий Артамонов отметил, что культпросветучреждение стало центром культурной жизни района Зеленовского, где молодежь может развивать свои таланты. Уже в 2022 году для ДК была установлена система водостоков, а в текущем году обновили сценическое оборудование и занавес. Артамонов поблагодарил всех, кто участвовал в жизни ДК и его развитии. Уникальная история ДК берет начало с участия сотрудников Подольского научно-исследовательского теплоэнергетического института в его строительстве. Под руководством первого директора Николая Лопырева здесь появились театральные и вокальные кружки.

На протяжении многих лет ДК стал площадкой для множества творческих коллективов, среди которых студия эстрадного вокала «Премьера», театральный коллектив «Постскриптум» и знаменитый джаз-оркестр «Мелодия». Сегодня новые поколения подольчан продолжают учиться и прославлять культурные традиции этого значимого для города учреждения.

Ранее сообщалось о благоустройстве очередного общественного пространства в Подольске. В сквере Спасателей установили 19 новых скамеек и 15 урн, а также разбили новую клумбу и обновили покрытие. Все работы были проведены по государственной программе Московской области «Формирование современной комфортной городской среды».