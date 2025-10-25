В Подольске отметят праздник Иерусалимской иконы Божией Матери

25 октября в Троицком соборе Подольска пройдет торжественное празднование в честь Иерусалимской иконы Божией Матери, обладающей особым значением для православного мира и являющейся главной духовной святыней Подольского благочиния.

Богослужение возглавит архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий, управляющий Подольской епархией. Для жителей округа этот праздник имеет глубокие исторические корни. В 1866 году на Подольск обрушилась эпидемия холеры, после этого местные жители обратились к Богородице с молитвой о помощи. Тогда крестный ход с иконой прошел по улицам, и чудесным образом эпидемия прекратилась.

В связи с этим событием в Троицком соборе была установлена икона, и с тех пор традиция ее особого почитания стала неотъемлемой частью жизни города. Иерусалимская икона не только защищает Подольск духовно, но также символизирует историческую память и единство жителей в трудные моменты. Она напоминает о могуществе молитвы и заступлении Пресвятой Богородицы.

Всех желающих приглашают участвовать в богослужении и отдать дань уважения этой величайшей святыне. Начало службы запланировано на 08:30.

Ранее сообщалось о благоустройстве очередного общественного пространства в Подольске. В сквере Спасателей установили 19 новых скамеек и 15 урн, а также разбили новую клумбу и обновили покрытие. Все работы были проведены по государственной программе Московской области «Формирование современной комфортной городской среды».