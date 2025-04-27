В Подольске показали редкие кадры церкви Знамения и старинной усадьбы

Исторические жемчужины округа Подольск сняли в негативе, а затем опубликовали в соцсетях. Снимки взяли для показа из коллекции Музея Архитектуры.

Церковь Знамения Пресвятой Богородицы — приходской православный храм. Располагается в поселке Дубровицы в Подольске, являясь частью целого гармоничного ансамбля усадьбы. Ей ранее владели семьи Морозовых, Голицыных и Дмитриевых-Мамоновых. На снимках в негативе показали, как все выглядело в 1940-е гг.

На снимках есть некоторые фрагменты и детали, которые еще были в 1940 году, но не сохранились до наших дней. Например, известно, что в церкви была икона, которая загадочно исчезла. На фотографиях второй половины 1960-х иконы уже нет.

Ранее сообщалось, что подольчане познакомились с историческими местами музея «Подолье».