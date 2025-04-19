Подольчане познакомились с историческими местами музея «Подолье»

По данным администрации, экскурсия называлась «Городская усадьба XIX-XX веков». Мероприятие провели в честь международного Дня памятников и исторических мест. Гости музея узнали много интересной и познавательной информации. Им рассказали, что в XVIII-XIX веках было принято вести строительство по образцовым проектам. Впервые генеральный план разработали для возведения города в 1784 года.

Во время пешеходной экскурсии Лариса Орлова рассказала, что первый генеральный план округа предполагал 20 кварталов. Вместе они создавали единую локацию в виде квадрата.

«Тогда территория разбивалась на 20 кварталов, составлявших квадрат, ограниченный сегодняшними улицами Павлика Морозова, Рабочей, Матросской и Большой Зеленовской. Следы планировки сохранились на правом берегу Пахры, вдоль проспекта Ленина», — проинформировали в администрации.

Методист рассказала гостям музея об особенностях быта горожан на рубеже столетий. Во время экскурсии особое внимание уделили усадьбе Валентины Петровны Кедровой, в которой в различные исторические эпохи происходили интересные события. Кроме того, в разное время в ней жили известные люди, в том числе писатели, профессоры, преподаватели.

Ранее сообщалось, что в Подольске провели памятную акцию, приуроченную Дню единых действий.