В Подольске практически достроили дом для переселенцев из аварийного жилья

В Подольске близится к завершению строительство многоквартирного дома, куда переедут жители из аварийного и ветхого жилфонда. Об этом сообщили в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

Двадцатиэтажный дом строится в микрорайоне« Бородино». На первом этаже будут размещены нежилые помещения, в которых планируется организовать выставочное пространство.

Квартиры — всего 152 — займут остальные этажи. При этом все однокомнатные квартиры на втором этаже предназначены для переселенцев.

Строительство дома стартовало в 2022 году. Сейчас степень готовности объекта составляет 94%. Сдать здание планируется уже осенью.