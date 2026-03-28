В Подольске пройдет встреча, посвященная пасхальным традициям

В микрорайоне Кузнечики в Подольске для участников клуба «Активное долголетие» организуют встречу, посвященную православным пасхальным традициям. Об этом сообщила пресс-служба администрация городского округа.

Мероприятие пройдет 31 марта в молодежном центре «Территория Будущего» по адресу: поселок Кузнечики, дом 8. Начало в 12:00 мск.

Представители Подольской епархии Русской православной церкви расскажут гостям об истоках празднования Светлой Пасхи, о народных обычаях и религиозных традициях. В беседе также затронут тему Великого поста и значимости Причастия.

Встреча ориентирована на участников программы «Активное долголетие» — женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет.

Записаться в клуб и уточнить информацию о мероприятии можно на официальном сайте или по телефонам: 8 (4967) 54-28-35, 8 (964) 724-12-65.

Подобные встречи проводятся регулярно в рамках работы с людьми серебряного возраста и направлены на духовное просвещение и сохранение культурных традиций.

