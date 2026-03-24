В Подольске более чем наполовину отремонтировали Центр детского творчества

В Подольске более чем наполовину выполнили работы в рамках капремонта Центра детского творчества. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Учреждение расположено на Школьной улице в Климовске. Его ремонтируют в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области».

Сейчас на объекте ведутся фасадные работы, монтируется вентиляция, обустраивается наружная канализация. Также проводятся электромонтажные и отделочные работы. Ремонт выполнен на 65%.

«Завершат все работы на объекте в 2026 году», — отметили в министерстве.

