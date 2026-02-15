В Подольске прошел IX Зимний бал исторического танца

Праздник зародился в 2018 году. Он в девятый раз объединил любителей классической хореографии. В этом году на паркет вышли 45 пар — 90 участников. Самыми активными стали представители программы «Активное долголетие» и студии исторического танца «Реверанс».

Особенным моментом вечера стало чествование Нины Яковлевны Евстигнеевой и Сергея Петровича Мищенко. Они вместе уже 52 года, а недавно отметили золотую свадьбу.

Сергей Петрович — профессор, доктор наук, больше 35 лет преподавал математику. Чтобы уговорить супругу переехать из родного Ульяновска в Подмосковье к детям, он пообещал обязательно ходить с ней на танцы. Обещание держит уже девятый год. Каждый бал Нина Яковлевна шьет себе новое платье.

Красоту исторического танца разделяет и молодежь. Среди участников — Николай и Екатерина Волковы. Им по 34 года, десять из которых они в счастливом браке. Для них бал — это возможность по-новому взглянуть друг на друга и прикоснуться к классике.

Заместитель директора КПЦ «Дубровицы» Светлана Герасимова отметила, что ученики студии стали неотъемлемой частью этих балов, а люди старшего поколения научились по-настоящему наслаждаться жизнью. Следующий танцевальный праздник в Дубровицах намечен на март — это будет бал старшеклассников.

