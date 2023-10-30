В Подольске прошел концерт «В год 150-летия С. В. Рахманинова»

В малом зале культурно-просветительскомго центра «Дубровицы» городского округа Подольск состоялся концерт «В год 150-летия С. В. Рахманинова» в рамках цикла «Эта прекрасная классика».

В программе прозвучали известные вокальные и инструментальные произведения композитора. Перед гостями выступили солисты подольской филармонии Наталья Датиева и Александр Широков, а также лауреаты международных конкурсов Николай Агафонов, Александр Кондаков и артист оркестра ГАБТ России Степан Худяков.