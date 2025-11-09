В Подольске прошел молодежный форум «Точка развития» с участием 160 активистов

В Подольске с 7 по 9 ноября проходит молодежный форум «Точка развития», собравший около 160 участников, стремящихся развивать свои навыки и представлять свежие идеи. Об этом рассказали представители администрации городского округа.

Мероприятие проходит на базе детско-юношеского оздоровительного центра «Родина» и объединяет 21 делегацию от школ, колледжей, общественных организаций и волонтерских отрядов. Форум направлен на развитие надпрофессиональных компетенций: участников обучают навыкам эффективной коммуникации, командной работы, лидерства, критического мышления и эмоционального интеллекта. Также уделяется внимание самоорганизации и основам организации мероприятий.

Программа форума включает практические форматы, такие как мастер-классы и интерактивные тренинги от экспертов. Участники выполняют командные задания и генерируют идеи на специальных сессиях.

«Это отличный шанс для развития, новые знакомства и возможность попробовать свои идеи в действии. Такие мероприятия вдохновляют и помогают увидеть, сколько активных людей вокруг», — делится студентка колледжа «Московия» Александра Победа.

Форум возглавляет Евгения Мягкова. Организатором выступает комитет по делам молодежи администрации Подольска при поддержке Подольской организации «Российский Союз Молодежи».

