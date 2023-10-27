В Подольске прошла выездная диспансеризация

На регулярной основе проходит выездная диспансеризация в городском округе Подольск. На днях очередной выезд состоялся сразу по двум адресам.

Всех желающих врачи принимали в помещении Общественной палаты на ул. Кирова, д. 4 и в амбулатории поселка Дубровицы, д. 49.

Как рассказали в администрации городского округа Подольск, всего в ходе выездного осмотра свое здоровье проверили 25 человек.

По традиции в рамках выездной диспансеризации медицинский персонал провел ряд обследований. Среди них — измерение роста, веса, объема талии, расчета индекса массы тела. Кроме того, медики проверили всем желающим внутриглазное и артериальное давление, сделали электрокардиограмму и взяли анализ крови.

«Также жители Городского округа привились от гриппа. Медицинские работники используют трехкомпонентную вакцину „Совигрипп“, которая соответствует критериям Всемирной организации здравоохранения», — пояснили в администрации городского округа Подольск.

Напомним, для прохождения выездного медицинского осмотра предварительная запись не требуется, с собой достаточно иметь паспорт, СНИЛС и ОМС.