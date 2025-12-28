Дед Мороз на велосипеде удивил жителей Щелкова праздничным заездом в метель

Жители подмосковного Щелкова стали свидетелями необычной предновогодней уличной акции, которая мгновенно разлетелась по местным телеграм-каналам. Как пишет REGIONS , всех впечатлил велосепидист в костюме Деда Мороза, который, преодолевал метель ради, вероятно, раздачи подарков.

На опубликованном видео запечатлен мужчина в полном, узнаваемом с первого взгляда костюме Деда Мороза, который неспешно, но уверенно едет по городским улицам на обычном велосипеде. Поездка проходила в условиях настоящего снегопада, что делало образ еще более контрастным и привлекающим внимание.

Этот спонтанный праздничный перформанс вызвал у горожан смешанную реакцию. Многие наблюдатели восприняли происходящее с юмором и одобрением, предположив, что это часть креативного флешмоба, личная инициатива для поднятия настроения или нестандартный способ рекламы какого-либо мероприятия. Подобные акции в предпраздничной суете действительно работают как моментальный заряд позитива. Многие восхитились, посчитав что человек в костюме волшебника действительно старается привезти кому-то подарки, несмотря на погоду.

Однако нашлись и те, кто выразил обеспокоенность. Их аргументы касались прежде всего безопасности: видимость в снегопад снижена, асфальт скользкий, а яркий, но не предназначенный для дороги костюм и велосипед без специальной зимней экипировки делали участника движения менее заметным и защищенным.

В действительности, даже следуя праздничной традиции, важно не забывать о базовых правилах: использовать светоотражатели на одежде и транспорте, проверять исправность тормозов и выбирать безопасные, хорошо освещенные маршруты. Щелковский велоДедМороз, сам того не планируя, устроил небольшой тест на реакцию города. Впрочем, судя по отсутствию плохих новостей с его участием, экстермальная поездка прошла успешно.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье спорят из-за угощений от доброго Деда Мороза на улице.