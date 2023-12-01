В Подольске проверили зимние горки

Работники Гостехнадзора Минэкологии провели проверку зимних горок в Подольске. При этом нарушений в эксплуатации выявлено не было.

«Очень важно еще на этапе подготовки и обустройства таких развлекательных средств выявить недочеты, чтобы во время катания на них исключить несчастные случаи», — рассказал глава Минэкологии Московской области Тихон Фирсов.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

По программе губернатора Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье» будут функционировать две зимние горки. Они расположены по адресам: деревня Бережки, М-2 «Крым» 41-й километр, стр. 1. ⁣⁣(возле загородного клуба «Айвенго»)⁣⁣; улица Ленинградская, д. 7, (возле торгового центра «Остров Сокровищ»).⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Горки Московской области каждый год проверяют на комфорт и безопасность.