В Подольске школьникам перед праздником вручили паспорта в торжественной обстановке

В преддверии Дня народного единства в Подольске прошло торжественное мероприятие, на котором десяти юным гражданам России вручили паспорта. Это событие состоялось с участием первого заместителя главы городского округа Подольск Александра Мамлая и председателя Совета депутатов Игоря Науменкова, которые передали главные документы подросткам, достигшим 14-летнего возраста.

Юные граждане уже проявили себя, демонстрируя отличные результаты в учебе, спорте, творчестве и волонтерстве. Науменков подчеркнул, что целеустремленность и таланты этих ребят станут основой для светлого будущего, не только для Подольска, но и для всей страны.

«Получение паспорта — большая честь и ответственность. Поздравляю вас!» — добавил он.

В течение трех дней в Подольске будут проходить мероприятия, посвященные Дню народного единства. Учреждения культуры и спорта создадут праздничное настроение. 3 ноября в музеях округа последуют концерты солистов Подольской филармонии, вечера авторской песни и кинопоказы. 4 ноября празднование перейдет в парк имени Виктора Талалихина и Детский парк, где состоятся масштабные гулянья с концертной программой, флешмобом, ярмаркой, фотозонами и многим другим.

