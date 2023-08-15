В Подольске создали мобильные бригады для оперативной работы

Фото: [ пресс — служба администрации г. о. Подольск ]

Подольский комбинат благоустройства создал мобильные бригады для оперативной работы. Важность своевременного и качественного обслуживание ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Глава региона анонсировал новый подход к ремонту и благоустройству дворовых территорий. Особое внимание должно уделяться качественному обслуживанию детских площадок.

В состав мобильных бригад в Подольске входят монтажник, мастер, плотник, сварщик. Специалисты получили от ГУСТ две современные газели.