В Подольске создали мобильные бригады для оперативной работы
Фото: [пресс — служба администрации г. о. Подольск]
Подольский комбинат благоустройства создал мобильные бригады для оперативной работы. Важность своевременного и качественного обслуживание ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Глава региона анонсировал новый подход к ремонту и благоустройству дворовых территорий. Особое внимание должно уделяться качественному обслуживанию детских площадок.
В состав мобильных бригад в Подольске входят монтажник, мастер, плотник, сварщик. Специалисты получили от ГУСТ две современные газели.