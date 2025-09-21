Ковчег с частицей мощей святителя Тихона доставят в Троицкий собор Подольска

В Подольскую епархию 1 октября доставят ковчег с частицей мощей святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России, сообщила администрация Подольского городского округа. Событие произойдет по благословению Святейшего Патриарха Кирилла и станет значимым духовным событием для верующих.

В 9:00 мск в Троицком кафедральном соборе Подольска начнется Божественная литургия, которую возглавит архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий.

По окончании богослужения владыка совершит молебен перед мощами святителя Тихона. Верующие смогут приложиться к святыне 1 октября с 9:00 до 19:00 мск и 2 октября с 9:00 до 19:00 мск.

2 октября в 14:00 мск в Доме культуры имени Лепсе состоится концерт архиерейского хора Подольской епархии, который продолжит программу духовных мероприятий, связанных с пребыванием святыни в городе.

