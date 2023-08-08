В Подольске восстановили права всех обманутых дольщиков. Как сообщили в Главгосстройнадзоре Подмосковья, в муниципалитете возвели долгострой ЖК «Шепчинки» – это последний дом, где значились обманутые дольщики.

Семнадцатиэтажный дом построили на улице Ватутина. При этом работы выполнили досрочно – в августе вместо ноября.

«Уже в сентябре семьдесят граждан-соинвесторов получат ключи от квартир», - сообщил министр областного правительства по госнадзору в строительстве Артур Гарибян.

Первый корпус ЖК был построен в апреле прошлого года. Тогда были восстановлены права 128 дольщиков.