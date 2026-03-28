В Подольске за месяц демонтировали более 40 незаконных вывесок

В Подольске продолжается системная работа по сохранению внешнего архитектурно-художественного облика города, сообщила администрация городского округа. В городе регулярно проводят мониторинги в рамках контроля за незаконными информационными конструкциями.

Так, за последний месяц было выявлено и демонтировано более 40 вывесок, установленных без согласования.

В ходе одного из рейдов специалисты обнаружили нарушения на зданиях, расположенных по адресам: проспект Юных Ленинцев, дома 72А/1 и 82, а также на улице Тепличная, дом 6Б. Владельцы конструкций, после уведомления, своими силами демонтировали незаконно размещенные вывески.

Администрация напоминает, что услуга по согласованию информационных конструкций предоставляется бесплатно. Оформить разрешение можно на портале «Госуслуги».

Особое внимание предпринимателям следует обратить на новые требования, вступившие в силу с 1 марта 2026 года. Федеральный закон № 168-ФЗ «О защите прав потребителей» вводит изменения в оформление вывесок.

Главная цель — сделать информацию для потребителей доступной без словаря, переводчика и знания иностранных языков. Это означает, что использование иностранных слов на вывесках без перевода становится нежелательным, а в некоторых случаях и вовсе незаконным.

Работа по пресечению установки и эксплуатации несогласованных средств размещения информации в Подольске ведется на регулярной основе. Жителей и предпринимателей призывают соблюдать законодательство и заранее оформлять необходимые разрешения, чтобы избежать штрафов и демонтажа.

