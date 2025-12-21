В Подольске запустили первую образовательную программу по гальванике на базе предприятия «СПКБ Техно»

В подмосковном Подольске на базе предприятия «СПКБ Техно» дан старт уникальной образовательной программе, направленной на подготовку высококвалифицированных специалистов в области гальваники. Впервые за историю компании здесь начали обучать тонкостям нанесения металлических покрытий на различные поверхности, что вызвало неожиданно высокий интерес соискателей из разных регионов страны.

Пятидневный интенсивный курс, разделенный на три дня теории и два дня практики, был изначально задуман как пилотный проект для шести человек. Однако, как отметил главный технолог конструкторского бюро «Химникель» Глеб Гаврилин, спрос значительно превысил ожидания: «Мы увидели высокий запрос на такие знания... Интерес оказался выше ожиданий, сформировали группу из двенадцати. Такой состав оказался абсолютно комфортным для обучения — люди активно взаимодействуют, помогают друг другу, задают много вопросов».

Среди слушателей — как опытные технологи, желающие углубить знания, так и новички, стремящиеся освоить перспективную специальность. Гальваника — ключевая технология в машиностроении, приборостроении, ювелирном деле и других отраслях, применяемая для защиты от коррозии, декоративной отделки и восстановления деталей. Лучшим выпускникам компания готова предложить трудоустройство.

Программа выстроена по принципу «от простого к сложному». Теоретический блок посвящен прикладным основам электрохимии, видам покрытий и работе с реагентами. Практическая часть представляет собой производственный «квест»: в реальном цеху участники учатся работать с ячейкой Хулла, анализировать составы растворов и самостоятельно наносить четыре вида покрытий — никель, медь, олово и цинк.

Запуск образовательного проекта стал логичным шагом в развитии «СПКБ Техно», которое специализируется на разработке и производстве гальванического оборудования, и призван закрыть кадровый дефицит в технологически важной отрасли.

