В Подольске около 500 старшеклассникам рассказали о порядке сдачи ГИА

Более 500 будущих выпускников из всех школ городского округа Подольск собрались 19 декабря в гимназии №7 на масштабную профориентационную акцию «ГИА. Осознанность. Профориентация». Ее главная цель — помочь школьникам определиться с экзаменами, которые станут трамплином в их профессиональное будущее, сообщила пресс-служба администрации.

Мероприятие стало для ребят и их родителей источником важной информации из первых рук. Специалисты окружного комитета по образования подробно разъяснили все тонкости процедуры государственной итоговой аттестации. Психологи, в свою очередь, дали практические советы, как эффективно готовиться к экзаменам, сохраняя спокойствие и уверенность.

«Современные дети — визуалы. Эта акция позволяет учащимся на практике ознакомиться с профессиями и принять обоснованное решение», — отметила советник директора по воспитанию Подольского колледжа имени А.В. Никулина Ольга Даменцева.

Особый интерес у школьников вызвали презентации местных колледжей. Представители учреждений СПО не только рассказали о самых востребованных специальностях и условиях поступления, но и организовали интерактивные мини-выставки. Педагоги и студенты-активисты наглядно показали, какие навыки и знания получают учащиеся на разных направлениях.

