В Подольске желающих научат мастерить символ Дня семьи, любви и верности

В преддверии Дня семьи, любви и верности Детский парк Подольска приглашает жителей на тематический мастер-класс, где каждый сможет смастерить символичное украшение.

Урок проведут 6 июля в 12:00 в парке микрорайона Климовска. Мастер-класс открыт для всех желающих: каждый сможет научиться создавать оригинальный аксессуар — браслет с ромашкой из бумаги. Этот нежный полевой цветок уже много лет является официальным символом праздника, олицетворяя чистоту отношений и семейное счастье.

Мероприятие рассчитано на посетителей от 4 лет и старше, участие бесплатное. Жителей будут ждать по адресу парка — ул. Заводская, 6а. Для комфортного творчества все необходимые материалы будут предоставлены на месте.

Ранее сообщалось, что день любви, семьи и верности отмечает вся Россия 8 июля. Узнать об истоках этого светлого праздника можно в эксклюзивном материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».