День любви, семьи и верности 8 июля: история и древние традиции праздника

День любви, семьи и верности отмечается в России 8 июля. Его история началась в 2008 году, когда праздничная дата была установлена в память о святых Петре и Февронии Муромских, покровителях семьи и брака. Подробнее об истории праздника и традициях — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Святые Петр и Феврония

История любви Петра и Февронии — романтическая и трагическая, она стала символом верности и преданности в русской культуре. Петр был сыном муромского князя, а Феврония — простой крестьянкой, обладающей даром исцеления. Согласно легенде, Петр заболел и отправился к Февронии, чтобы вылечиться. Она согласилась помочь ему, но только при условии, что он женится на ней. Влюбленный в девушку, он согласился, и они заключили брак. Однако после выздоровления Петр вернулся в родной город и поддался влиянию родных, которые не приняли Февронию из-за ее крестьянского происхождения. Он решил оставить свою супругу и жениться на знатной девушке.

Но вскоре после этого в жизни Петра начались страдания: он потерял здоровье и вскоре понял, что только Феврония может вернуть ему счастье. Петр вновь отправился к ней, и она согласилась снова стать его женой, но только при условии, что они будут жить вместе. Петр и Феврония вернулись в Муром, где управляли княжеством вместе.

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Традиции и обряды

В древности 8 июля отмечался как праздник, связанный с летним солнцестоянием. В это время люди проводили обряды, направленные на защиту семьи от злых духов и напасти. Часто на праздники собирались всей семьей, устраивались пиршества и проводились ритуалы, укрепляющие связи.

Среди традиционных обрядов — плетение венков из полевых трав и цветов, которые символизировали единство и гармонию. Венки вешали на двери как обереги от бед и неудач. Также были распространены обряды с водой, когда люди искали чистые источники, омывали себя. Вода в этот день считалась источником здоровья и очищения.

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