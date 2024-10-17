В подразделении Щелковской больницы города Фрязино прошла встреча с жителями

В обособленном подразделении им. Гольца Щелковской больницы города Фрязино состоялась встреча с жителями.

На мероприятии присутствовали первый заместитель главы городского округа Фрязино Нодар Бощеван, заместитель главы муниципалитета Юлия Шувалова, председатель Совета депутатов Елена Романова, специалисты управления ЖКХ и благоустройства, а также администрация обособленного подразделения им. Гольца Щелковской больницы.

Участники встречи обсудили ряд актуальных вопросов: укомплектованность поликлиники узкими специалистами, обеспеченность медицинскими препаратами, техническое оснащение детской поликлиники. На мероприятии также представили новых специалистов, которые уже ведут прием в поликлиниках и принимают пациентов в стационарных отделениях.

Нодар Викторович уделил внимание также общегородским вопросам. Одна из важных для жителей тем — это затруднение вывоза мусора на ул. Полевой в районе д.13. В связи с плотной запаркованностью мусоровозы не имеют технической возможности проехать к контейнерам.

«Будем решать этот вопрос с управлением благоустройства и продумаем возможность организации, дополнительного парковочного пространства», — сказал первый заместитель главы Бощеван.

Присутствующая на встрече жительница д.6 по проспекту Мира сообщила, что во втором подъезде возникают проблемы с рабой лифтового оборудования и благоустройством мест общего пользования.

«По факту обращения обязательно выйдем на место вместе с представителями депутатского корпуса», — ответил жительнице Нодар Викторович.

Жителям предлагают сообщить о любой проблеме различными способами. Встречи с горожанами проходят ежемесячно. Практика показывает, что уже во время мероприятия удается найти способ решения проблемы.

По субботам во фрязинской поликлинике проходят тематические приемы. На протяжении нескольких недель горожане проходили осмотр у врачей-урологов и кардиологов. В скором времени появится возможность в таком же формате получить консультацию дерматологов и онкологов. В соцсетях Щелковской больницы и администрации городского округа Фрязино публикуют актуальный график приемов.