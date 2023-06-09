В Пограничном районе Приморья ввели режим ЧС из-за мощных дождей

Согласно решению региональной прокураторы Приморского края, в Пограничном районе ввели режим ЧС, несущий муниципальный характер. Об этом сообщает издание «Инфореактор»

К данному решению пришли из-за серьезных погодных условий, которые сильно мешают автомобильному сообщению села Садовый. Оно публиковано в социальных сетях ведомства.

Ранее мощные дожди буквальной всей силой обрушились на Пограничный район и залили дорогу, ведущую к одному из сел. Из-за чего в населенный пункт стало практически невозможно проехать ни на большегрузах, ни на легковушках.

Как сообщается, чтобы восстановить дорогу, понадобится время, примерно до вечера пятницы. Связь с жителями пострадавшего села поддерживает районный прокурор.