В поликлинике городского округа Клин открыли современный цифровой рентген-аппарат

Современный цифровой рентгеновский аппарат предназначен для работы экстренной медицинской службы. Комплекс рентгеновский диагностический «МЕДИКС-Р-АМИКО» доставили в поликлинику №4 г. Высоковск ГБУЗ МО «Клинская больница». Медики ранее пользовались аналоговым аппаратом.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Клин ]

31 марта, новое оборудование было введено в эксплуатацию. В мероприятии приняли участие глава городского округа Клин Алена Сокольская и главный врач Клинской больницы Ольга Стебловская. Новый рентгенограф приобретен по поручению губернатора региона Андрея Воробьева в рамках нацпроекта в сфере здравоохранения. В 2024 году современное оборудование было доставлено для обследования пациентов поликлиники №2. Таким образом, теперь все учреждения здравоохранения городского округа Клин оснащены цифровыми рентген-аппаратами, что положительно отражается на качестве предоставляемых услуг.

Масштабная программа по замене аналоговой тяжелой техники на цифровую более усовершенствованных моделей проводят в медицинских учреждениях Подмосковья. Главное преимущество проекта — снижение лучевой нагрузки на пациентов и медработников. Проведение диагностики с помощью компьютерной техники оптимизирует и ускоряет процесс.