В поликлинике Коломны открылся новый современный кабинет

В Городском округе Коломна продолжают развивать систему здравоохранения. Так, в поликлинике в микрорайоне Подлипки на днях открылся современный диагностический кабинет.

В нем юные пациенты от 0 до 18 лет смогут пройти различные исследования по назначению врачей. Сдать анализы в кабинет можно теперь с понедельника по пятницу с 08:00 до 09:30 утра.

Как отметили в поликлинике — визит в кабинет осуществляется исключительно по направлению от специалистов.

Кабинет уже готов принять пациентов по адресу: Коломна, ул. Подлипки-6, д. 140, 2 этаж, каб. 218.

Напомним, что в Московской области уделяет огромное внимание развитию здравоохранения. В регионе ежегодно открываются новые медицинские учреждения, особенно в новых микрорайонах. Работают программы лояльности по привлечению специалистов.