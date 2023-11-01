В поликлинике №1 в Воскресенске установили новый цифровой рентген-аппарат
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Воскресенск]
В городском округе Воскресенск продолжают модернизацию сферы здравоохранения.
В пресс-службе администрации муниципалитета сообщают, что в первую поликлинику привезли цифровой рентген-аппарат. С помощью этого нового диагностического оборудования медики могут получить изображение гораздо более высокого качества, и, соответственно, разглядеть признаки заболевания на самой ранней стадии. Также после обследования пациентов снимки и первичное описание к ним доступны в любом мед учреждении Минздрава Подмосковья.
В пресс-службе администрации Воскресенска добавили, что это лишь часть преобразований в больницах и поликлиниках городского округа. В медицинские учреждения регулярно поставляют современную технику для диагностики и лечения пациентов.