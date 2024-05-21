В поликлинике Талдомской больнице приступил к работе новый хирург Язынин

Хирург Дмитрий Язынин имеет большой опыт работы. Он окончил Ярославский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело» в 1996 году. Уже в 1997 году в этом же учебном заведении прошел обучение в клинической интернатуре по выбранной специальности — «Хирургия».

Медик никогда не останавливался на достигнутом. В 2023 году прошел профессиональную переподготовку по специальности «Хирургия» и первичную специализированную аккредитацию.

Дмитрий Борисович оформил компенсацию аренды жилья, воспользовавшись одной из предложенных медикам мерой соцподдержки. Первые пациенты, посетившие его прием, остались довольны рекомендациями и назначенным лечением. Доктор приветлив, тактичен и уравновешен. Он применяет индивидуальный подход к каждому своему пациенту.

«Привлечение новых медицинских кадров — одна из главных задач программы «Модернизация первичного звена» в рамках Нацпроекта «Здравоохранение». Сначала года к нам пришли работать шесть врачей: хирурги, терапевты, рентгенолог, реаниматолог и другие. В скором времени ожидаем прихода педиатра, новых терапевтов и фельдшера», — поделился и.о. главного врача Талдомской больницы Александр Орлов.

В Подмосковье приято ряд мер социальной поддержки, доступных для медиков региона, в частности, «Социальная ипотека», «Земля врачам», «Приведи друга» и «Компенсация аренды жилья». После трудоустройства специалист может стать участником программы «Земский доктор» или «Земский фельдшер». Подобные проекты ориентированы на привлечение квалифицированных специалистов в первую очередь для работы в отдаленных населенных пунктах.

Ранее стало известно об объединении Дубненской и Талдомской больниц, что вызывало ряд вопросов у жителей. Мы предоставляли ответы на самые распространенные обращения пациентов.