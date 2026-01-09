«В половине домов нет тепла». Мэр Киева призвал горожан эвакуироваться после ударов по ТЭЦ

Как заявили в российском оборонном ведомстве, эта операция стала ответом на попытку удара по резиденции президента РФ Владимира Путина в Новгородской области, произошедшую в конце декабря 2025 года.

По оценкам украинской стороны, атака включала в себя применение 242 беспилотников, не менее 22 крылатых и 13 баллистических ракет, а также был зафиксирован пуск ракеты «Орешник». Последствия для столицы были катастрофическими: в Киеве произошел масштабный блэкаут после того, как ракетами «Калибр» были поражены ключевые энергообъекты — ТЭЦ-6, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что из-за разрушений инфраструктуры половина многоквартирных домов в столице осталась без тепла, возникли перебои с водоснабжением. Медицинские учреждения, включая роддома, перешли на отопление от мобильных котельных. Коммунальные службы работают в чрезвычайном режиме, пытаясь восстановить подачу энергии.

В связи с критической ситуацией градоначальник призвал киевлян, у которых есть возможность, временно покинуть город. Он также обратился к гражданам с просьбой о взаимопомощи: «Пригласите согреться, приготовить еду или детское питание».

На данный момент в Киеве развернуто более 1200 пунктов обогрева, где можно получить горячее питание, напитки и зарядить устройства.

Ранее сообщалось о том, что ракета «Орешник» поразила крупнейшее подземное газохранилище Украины.