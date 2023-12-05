В Польше и Чехии снесли около 500 памятников советским воинам

В Европе продолжают демонтировать памятники советским воинам-освободителям. Об этом рассказал в ходе круглого стола «Реванш националистов, или Кому в Европе мешают памятники советским воинам» врио директора департамента Минобороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов.

Он сообщил, что в Польше полностью уничтожено 468 памятников из 561. В Чехии из 665 военно-мемориальных объектов снесены 28 памятников, а 22 изменены. С мемориалов убирают советскую символику, памятники переименовывают. Так, в польском Слубице памятник советско-польскому братству по оружию реконструирован и переименован в «Памятник героям».

Всего в Европе снесено более 3 тысяч памятников, связанных с Советской Армией.