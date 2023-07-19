В Польше намерены потребовать денег от ЕС на содержание украинских беженцев

В настоящее время в Польше проживают около полутора миллиона украинских мигрантов.

«У нас не было гуманитарной катастрофы, мы совершили чудо, и я считаю, что Европейский союз, ибо Польша является частью Европейского союза, должен на это сброситься. Не только польское правительство, не только польский налогоплательщик, но и европейский тоже», – сказал Косиняк-Камыш.

В мае в ООН сообщали, что общее число украинских беженцев в Европе превысило восемь миллионов. Больше всех их оказалось в Польше и Германии.

Издание WPolityce писало, что большинство поляков недовольно объемами помощи, которые достаются украинским беженцам. Они полагают, что государство кормит мигрантов за их счет.