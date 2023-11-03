В Польше недовольны эротической фотосессией в угольной шахте

Скандал из-за эротической фотосессии в действующей угольной шахте «Богданка», которая расположена в Люблинском воеводстве на глубине 960 метров, разгорается в Польше, сообщает газета Wyborcza .

По данным издания, в ней приняли участие обнаженные модели. Снимки были сделаны на фоне угольных выработок и горнодобывающей техники. Фотографии появились на внутренних коммуникаторах рабочих шахты.

Как отмечает газета, об этом стало известно депутату сейма Польши Марте Вцисло, которая вмешалась в инцидент. Именно она получила фотоснимки с девушками от рабочих «Богданки». Изображение она опубликовала в социальных сетях.

Пользователи также не оценили фотосессию под землей, отметив, что таким образом распространяется сексизм и «объективация женщин».

Руководство шахты также высказалось о случившемся, отметив, что не было проинформировано о спорном характере фотосъемки. Правление «Богданки» сообщило, что фотосессию в шахте проводила компания, которая поставляет рабочим оборудование. Фотографии должны были стать частью календаря. По словам руководителей шахты, фотоснимки не будут использованы для этих целей.

«Богданка» – одна из самых прибыльных шахт Польши. В ней добывают шестую часть всего угля республики. Также она поставляет топливо на электростанции в Восточном регионе государства.