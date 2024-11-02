В Польше обнаружили массовое захоронение узников нацистского лагеря

В Польше исследователи обнаружили ранее не известное массовое захоронение узников нацистского лагеря для военнопленных, существовавшего во времена Второй мировой войны. Об этом сообщила радиостанция RMF24.

Место захоронения с почти 200 останками военнопленных было найдено в Старгарде, находящемся в Западно-Поморском воеводстве. В период конфликта здесь находился Шталаг II D — немецкий лагерь для военнопленных.

Около 6 тыс. человек, в том числе солдаты и гражданские лица, которые были изгнаны из Варшавы после подавления восстания, не смогли выжить в этом лагере.

Исследования, проводимые учеными Поморского медицинского университета, приоткрывают завесу над трагической историей данного места. Работы на этом участке продолжаются уже на протяжении четырех лет.

«Это место удивляет нас каждый раз. Каждый раз оно привносит что-то новое, что-то шокирующее. Это место, где хоронили военнопленных, но не только. Мы также нашли останки мирных жителей, что было для нас полной неожиданностью», — сказал руководитель исследовательской группы профессор Анджей Оссовский.

Он добавил, что братская могила была организована в декабре 1941 года, в основном с красноармейцами, но также были найдены предметы польских и бельгийских военных форм, что указывает на присутствие узников разных национальностей. Следы казней на останках не были обнаружены.

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