В Польше ограбили поезд с боеприпасами, охраняемый военными НАТО

Американский поезд, перевозивший снаряды для Украины, был ограблен польскими уголовниками, сообщает газета Wyborcza.

От конфуза не спасла охрана из военных НАТО.

На станции Венглиньце в Нижней Силезии железнодорожники обратили внимание на отсутствие пломб на одной из вагонов. Выяснилось, что пропало четыре ящика со снарядами калибром 155 мм.

Злоумышленников удалось задержать. Ими оказались трое ранее судимых мужчин. Вернули и похищенное.

Теперь ворам грозит до 10 лет тюрьмы. Не приводится никаких свидетельств, каким образом они намеревались распорядиться украденными снарядами.