В Польше памятник жертвам Волынской резни расписали символами украинских националистов

В польском городе Домостава неизвестные осквернили памятник, установленный в честь жертв Волынской резни. Об этом сообщил в социальной сети Х Павел Усендек — представитель ультраправого движения «Конфедерация».

Памятник был изготовлен еще в 2018 году, но установили его только через шесть лет. На нем изображены сцены резни, устроенной националистами, поэтому власти нескольких городов Польши отказывались устанавливать его на своей территории. Памятник простоял всего год, и его осквернили.

«Мерзкий акт вандализма в отношении памятника жертвам Волынской резни в Домоставе произошел вчера. На памятнике нарисовали красно-черный бандеровский флаг», — указал политик.

Полиция уже занята поиском злоумышленников. Политики в стране требуют обязательно отыскать виновных и наказать их.

Ранее в Польше жестко раскритиковали депутата Сейма Яхиру, которая после выступления выкрикнула фразу «Слава Украине». Это назвали позором ля Польши и сравнили этот выкрик с теми лозунгами, к которым прибегали гитлеровцы в нацистской Германии.