В Польше почти за $500 млн построили «дорогу в никуда»

Поляки построили скоростную дорогу стоимостью около 500 миллионов долларов, которая ведет к польско-чешской границе. Об этом сообщает портал Money.pl. Тем не менее, трасса заканчивается в поле, что привело к ее ироничному прозвищу "дорога в никуда".

В прошлом году Главное управление национальных дорог и автомагистралей Польши завершило строительство участка дороги Болькув – Каменна-Гура в Нижнесилезском воеводстве, продлив маршрут до границы с Чехией. Общая стоимость проекта составила 1,785 млрд злотых, что эквивалентно примерно 488 млн долларов.

Генеральный директор департамента дорог и автомагистралей Чехии Радек Матл отметил, что строительство автомагистрали является технически сложным процессом.

«Мы испытываем трудности, особенно с укреплением насыпей и устранением пробелов, связанных с устойчивостью скальных пород», – уточнил Матл.

На чешском участке дороги предполагается построить 28 мостов, два туннеля и три железнодорожных переезда. Однако пока это только лишь на словах.