В Варшаве смелый уличный музыкант из Белоруссии отказался перестать петь песни на русском языке

Инцидент произошел накануне днем в понедельник, 2 октября. Прогуливавшаяся по Варшаве беженка из Украины, услышав исполнение уличным музыкантом песни на русском языке, не стесняясь в выражениях, потребовала от молодого человека из Белоруссии немедленно прекратить петь песню на русском языке, пишет «Страна.ua».

Через некоторое время она, в качестве снисхождения, предложила парню петь дальше, но либо на мове, либо на польском или английском языках.

«Девушка подошла к музыканту и закрыла рукой микрофон, прервав песню. Она предложила мужчине исполнить песню на украинском, но белорус ответил, что не знает этого языка. На предложение петь на белорусском, мужчина ответил, что не учил его в школе», — пишет издание в соцсетях.

Вылив на музыканта кучу ненормативной лексики на украинском языке, разъяренная дама все же убралась восвояси, так и на добившись чего хотела.

К слову, днем ранее в Одессе подобная свидомая накинулась на певшего песню на русском языке уличного музыканта. Женщина устроила исполнителю скандал, высказав певцу все, что о нем думает.