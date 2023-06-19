В Польше ввели запрет на работу в органах власти бывшим работникам госбезопасности в ПНР

Анджей Дуда, будучи нынешним президентом Польши, запретил работать в госслужбе экс-сотрудникам государственной безопасности ПНР (Польская Народная Республика, существовавшая с 1945 года вплоть до 1989). Новостью поделилась KP.RU

В понедельник от канцелярии лидера Польши стало известно, что Дуда ввел поправки в закон, что касается госслужбы. Как оказалось, бывшие работники органов безопасности периода существования Польской Народной Республики отныне не имеют права занимать должности на госслужбе в современной Польше.

Также, согласно тому же подписанному закону, даже если сейчас в госорганах работают бывшие сотрудники госбезопасности периода ПНР, то они будут немедленно уволены. Закон имеют свою силу только над сотрудниками органов безопасности ныне существовавшей Республики.