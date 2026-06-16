В Польше житель города Вронька Мирослав Тухольски извлек из вод реки Варта средневековый меч, которому около тысячи лет. Оружие оказалось в исключительно хорошем состоянии, сообщает Heritage Daily .

Мужчина сразу уведомил о находке власти. Прибывший на место археолог Рышард Петшак подтвердил подлинность клинка и отнес его к раннему средневековью — примерно к XI веку, эпохе первых Пястов, когда Центральную Европу сотрясали частые военные конфликты. Как именно оружие оказалось на дне реки, пока остается загадкой. Специалисты предполагают, что меч мог принадлежать дружиннику, павшему в битве, либо был намеренно брошен в воду в качестве ритуального подношения богам.

Сейчас клинок отправлен на реставрацию в Университет Николая Коперника в Торуни. После завершения работ он займет почетное место в экспозиции Музея Вроньцкого края.