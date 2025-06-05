В популярном музыкальном сервисе запустили плейлист «Лето в Подмосковье»

Популярный музыкальный сервис вновь запустил плейлист «Лето в Подмосковье» . В музыкальной подборке более 100 песен разных жанров и направлений.

Так, например, в плейлист добавили беззаботные песни о тепле и отдыхе, баллады о любви, энергичные танцевальные треки, композиции, которые прямо сейчас находятся в числе лидеров хит-парадов и не только.

«Среди исполнителей встречаются не только широко известные имена, но и недавние дебютанты. <…> Надеемся, что плейлист станет отличным саундтреком для самого теплого и яркого времени года в Подмосковье», — отметили в сообщении сервиса.

Всего в подборке 109 песен, общий хронометраж — 5,5 часа. Так, например, там собраны песни «Плывет веночек» Надежды Кадышевой и «Золотого кольца», «Подмосковье» Кобякова, «Царица» ANNA ASTI и другие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

*возрастное ограничение 12+