В поселке Белоомут округа Луховицы создали зеленую зону в парке
Фото: [Пресс-служба администрации м.о. Луховицы]
В поселке Белоомут жители объединились, чтобы подарить парку новую жизнь. Под руководством местных активистов и с поддержкой «Единой России», банка «ВТБ» и предпринимателей, была проведена акция по озеленению.
Кусты пузыреплодника, высаженные в рамках Международного дня соседей, стали заключительным шагом к преображению территории, ранее заросшей диким кустарником. В будущем здесь планируется создать уютный газон и благоустроить площадку.
«Со временем здесь обустроится газон, а отдел архитектуры администрации округа предложит варианты благоустройства этой площадки. Мы благодарим жителей поселка и представителей организаций, которые внесли вклад в изменение облика нашего парка», – сказала начальник службы по управлению Белоомутскими территориями, активист проекта «Городская среда» партии «Единая Россия» Любовь Беленовская.