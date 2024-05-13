В поселке Фряново в г.о. Щелково обустроили семь «народных троп»

В этом году в городском округе Щелково планируется обустроить 15 пешеходных дорожек в рамках программы «Пешком». Семь из них уже сделали удобными и комфортными для жителей Фряново, которым стало гораздо быстрее и проще достигать определенных мест.

Пешеход всегда идет коротким путем, в связи с чем появляются протоптанные пути. Часто жители предпочитают их асфальтированным дорогам, выбирая более сокращенный «народный вариант». Программа «Пешком» разработана как раз для того, чтобы народные дорожки стали безопасными и удобными: их асфальтируют по единому стандарту, ставят бордюры и в целом приводят в порядок для пользования. Во Фряново недавно появились семь качественных пешеходных дорожек по следующим адресам:

- у домов № 1–6 и 16 по улице Молодежная;

- у домов 11 и 12 по улице Механизаторов;

- в деревне Маврино.

Общая протяженность пешеходных дорог составила более 750 метров.

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков отметил, что при выборе троп для благоустройства учитывается активный пешеходный поток. Сама программа помогает не только сделать ежедневные передвижения жителей удобнее, но и украсить облик округа.

Отметим, что только за последние три года в Щелково было обустроено свыше 120 «народных троп».