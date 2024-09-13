В поселке Гарь-Покровское завершается капитальный ремонт тепловых сетей

Работы в населенном пункте стартовали в мае и совсем скоро подойдут к концу. Об этом рассказал Глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Они выполняются в рамках региональной программы 2024 года «Модернизация коммунальной инфраструктуры». Программа губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева нацелена на обеспечение стабильного отопительного сезона без аварий и сбоев в холодное время года.

В нее включено 14 объектов, расположенных на территории Одинцовского округа. К ним относятся действующая котельная, котельная в поселке «Санаторий Поречье» и 12 участков сетей.

В ходе капитального ремонта в поселке Гарь-Покровское заменили более 6 км воздушных и подземных трубопроводов. Также подрядная организация установила новые тепловые камеры и лотки. Вода и тепло по обновленным сетям будут поступать в детский сад и 10 многоквартирных домов поселка.

На данный момент, по словам главы Одинцовского округа, здесь ведутся гидравлические испытания последних участков обновленной сети. В начале следующей недели рабочие начнут благоустройство территорий, где проводились земляные работы.

Тротуары, парковки, газоны и бордюры — всему этому придадут прежний облик до конца сентября. Качество работ на объектах, как подчеркнул Андрей Иванов, взяли на контроль.