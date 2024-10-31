В поселке г.о. Шатура строят блочно-модульную котельную мощностью 10 МВт

Необходимость в строительстве обусловлена длительным сроком эксплуатации объекта ЖКХ. Он был поострен в 1978 году. Котельная обеспечивает теплом почти 3000 человек. Объект неоднократно модернизировался, но свой ресурс полностью отработал.

Мощность новой блочно-модульной котельной составит 10 МВт. Объект обеспечит теплом почти полсотни домов и социальные объекты. Главным преимуществом современной котельной является ее экономичность и возможность работы в автоматическом режиме.

Аналогичные котельные в настоящее время возводят также в поселках Мишеронский и Радовицкий. Уже составлен план работ на 2025 год, в который вошло строительство объектов в двух населенных пунктах – микрорайоне Керва и поселке Шатурторф. Специалисты уже приступили к проектно-изыскательной работе.

Строительство котельных с целью обеспечения жителей муниципалитета качественными услугами выполняют в рамках госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».