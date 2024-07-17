В поселке Горбольницы №45 г.о. Одинцово завершаются работы по благоустройству дворовой территории

На территории у многоквартирных домов в поселке Горбольницы №45 продолжаются работы по благоустройству двора, парковок, детской площадки и пешеходных тропинок.

Преображение местности подходит к концу. Глава округа Одинцово Андрей Иванов, представитель «Одинцовской Теплосети», директор Одинцовского МЦУР, окружные депутаты и инициативные местные жители провели обход и оценили изменения.

Работы по благоустройству развернулись возле домов №3, 9 и 11. На данный момент обустроили подходы к подъездам и тротуары, уложили резиновое покрытие на детской площадке, поставили и закрепили новые бордюры. Завершить мероприятия по улучшению территорий могут через неделю: бригадам осталось уложить асфальт на проездах и парковках. Основание из щебня для последних уже подготовлено.

«По просьбе жителей также организовали дополнительную дорожку, «народную тропу», которая проходит за детским игровым городком. При обустройстве проездов подрядчик сохранил цветники вдоль дороги — об этом тоже просили люди», — отметил глава Одинцово.

Общая площадь ремонтируемого покрытия составляет 3483 квадратных метра. На благоустроенных территориях выполнят подсыпку грунта на территории и поставят новые лавочки. Осенью при участии жителей высадят молодые сосны, которые в будущем станут украшением двора.