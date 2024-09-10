В поселке Индустрия под Коломной отремонтировали ФАП

Еще один фельдшерско-акушерский пункт был открыт в Коломне после ремонта. Он расположен в поселке Индустрия, передает Министерство здравоохранения Московской области.

«На прошлой неделе в городском округе Коломна после ремонта работу возобновил ФАП в деревне Зарудня, а сегодня прием пациентов начал ФАП в поселке Индустрия», - отметил глава ведомства Алексей Сапанюк.

Медпомощь в отремонтированном учреждении получают более тысячи жителей. В их числе — две с половиной сотни детей.

В ФАПе для пациентов доступны вакцинация и профилактический медосмотр, диспансерное наблюдение при наличии хронических заболеваний.