В поселке Лесной Г. о. Пушкинский установят современную спортплощадку

Стартовал открытий конкурс на выполнение работ по установке плоскостного спортивного сооружения на ул. Достоевского в р.п. Лесной, который входит в состав Городского округа Пушкинский.

Конкурс проходит в электронной форме. Информация о его проведении размещена на двух источниках: в Единой информационной системе в сфере закупок и Едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ.

«Объявлен конкурс на выполнение работ по подготовке основания, приобретению и установке плоскостного спортивного сооружения в р.п. Лесной Городского округа Пушкинский Московской области», — сообщили в пресс-службе Комитета по конкурентной политике Московской области.

В проекте перечислен перечень работ, которые необходимо выполнить на протяжении 2025 года. Так, вблизи стадиона установят модульные трибуны. Они рассчитаны на 150 зрителей. Кроме того, появится вагончик-раздевалка. Беговые дорожки, проложенные вокруг поля, отремонтируют. Работы проведут на территории 1847 кв.м. Асфальтное покрытие уложат на нескольких участках: на месте подхода к трибунам и на въезде, который ведет непосредственно на поле (ориентир — главный ход). Согласно проекту, на поле установят автоматическую систему полива.