В поселке Лесной Городок продолжается реконструкция Храма Рождества Иоанна Предтечи

Рождение Храма Рождества Иоанна Предтечи в поселке Лесной Городок жители видели своими глазами — 26 августа 2006 года под его строительство здесь был заложен первый камень. В январе 2011 года в четырехстолпном кирпичном здании церкви со звонницей в классическом русском стиле была отслужена первая Божественная Литургия. В настоящее время продолжаются реконструкция и благоустройство храма. Ход работ оценил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

С ноября 2020 года была полностью заменена и утеплена кровля храма, здание покрашено внутри и снаружи, установлены новые пластиковые окна с электроприводом, в том числе в основании купола, для лучшей вентиляции. До проведения работ в весеннее время помещения цокольного этажа затапливало водой: здесь устроили гидроизоляцию и дренаж, а также заменили радиаторы, установили насос и теплообменник.

Кроме того, в храме появился резной дубовый иконостас с иконами, напольные киоты вокруг колонн, во всех трех приделах — дубовые престолы и жертвенники; дубовые входные группы, литое ограждение на солее и на клиросе, а также были написаны запрестольные образы. В крестильном храме на цокольном этаже установили дубовый иконостас, престол и жертвенник, заменили напольное покрытие.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Одинцово ]

«В течение трех лет при активном участии администрации Одинцовского округа и наших дорогих прихожан, мы смогли установить достойный красивый иконостас, благоустроить внутри храма все, что касается богослужения», — рассказал настоятель храма Рождества Иоанна Крестителя протоиерей Игорь Смертин.

На территории оборудовали кафе для прихожан и жителей поселка, а также утеплили купель — на Крещение она делится на мужскую и женскую половины, а в прочее время используется как дополнительное помещение для занятий Воскресной школы.

«Приход пользуется большой любовью жителей, он развивается. Насущный вопрос — расширение Воскресной школы. Там занимаются уже больше 150 детей, школе нужно новое здание. Спонсором, возможно, выступит один из местных застройщиков. Мы, со своей стороны, поможем в части архитектурного облика — чтобы Воскресная школа вписывалась в городскую среду и была украшением Лесного городка», — подчеркнул Андрей Иванов.

В настоящее время идет ремонт главного крыльца, укладка брусчатки на прихрамовой территории и замена цокольной плитки. Кроме того, на территории около храма ведутся работы по озеленению и благоустройству.